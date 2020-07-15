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Страны ОПЕК+ договорились увеличить объемы нефтедобычи

Вена, Среда 15 июля 2020 20:47
Страны ОПЕК+ договорились увеличить объемы нефтедобычи
Фото: Абдул-Азиз ибн Салман (kayhanlife.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В декабре планируют уменьшить сокращение добычи нефти до 7,7 млн баррелей

Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники на сегодняшнем заседании договорились о постепенном восстановлении объемов нефтедобычи. В апреле страны ОПЕК+ рекордно сократили нефтедобычу из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как рассказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман, к декабрю 2020 года страны ОПЕК+ уменьшат сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей. Кроме того, страны, которые перевыполнили ограничения в предыдущие месяцы, выплатят компенсации.

По данным документов ОПЕК+, которые в свое распоряжение получило Reuters, уже в августе и сентябре страны-участницы организации уменьшат сокращение до 8,54 млн баррелей после компенсаций со стороны Ирана, России, Казахстана, Анголы и Нигерии.

Отметим, накануне заседания ОПЕК+ появилась информация о намерениях ряда стран-участниц просить о восстановлении объемов нефтедобычи на фоне восстановления спроса на нефтепродукты.

Напомним, рекордное сокращение объемов нефтедобычи страны ОПЕК+ согласовали в начале апреля 2020 года.

Добавим, нефть начала дорожать в преддверии заседания ОПЕК+ в среду, 15 июля.

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