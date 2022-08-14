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Страны НАТО из Восточной Европы просят усилить их оборону и предоставить оружие, - WP

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Воскресенье 14 августа 2022 11:38
Страны НАТО из Восточной Европы просят усилить их оборону и предоставить оружие, - WP Фото: страны Восточной Европы просят НАТО усилить их оборонный потенциал (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны Восточной Европы, которые являются членами НАТО, просят альянс усилить их оборону. Они ищут оружие и призывают США перебросить больше живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Восточная Европа, которая граничит и с Украиной, и с Россией, переживает, что "война придет к их границам". В связи с этим Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО и США усилить их оборонный потенциал.

В частности, европейские страны просят США направить дополнительные силы в регион. При этом после начала войны в Украине количество американского контингента в Европе было увеличено до 100 тысяч человек.

Также Польша, Латвия и Эстония намерены получить и закупить больше оружия. Речь идет о современном вооружении, которое соответствует стандартам НАТО. Оно должно заменить технику и оборудование советских времен, часть которых были переданы Украине.

К примеру, Польша ожидает на ракетные батареи Patriot, РСЗО HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams. В Литве ранее заявили, что Минобороны ищет современную ракетную артиллерию большой дальности, системы ПВО и береговой охраны.

Напомним, недавно замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе и намекнул, что Россия якобы может атаковать европейские АЭС.

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