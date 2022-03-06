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Страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине, - Блинкен

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 19:12
Страны НАТО получили "зеленый свет" на передачу истребителей Украине, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Члены НАТО получили разрешение на отправку истребителей в Украину. США уже начали переговоры с Польшей о помощи нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам Блинкена, сегодня администрация президента США Джо Байдена решает вопрос о том, что она может предоставить Польше, чтобы страна передала Украине истребители.

"На это (на передачу истребителей –ред.) дается зеленый свет. На самом деле мы сейчас разговариваем с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь убедиться в том, что они получат" что-то в дополнение к самолетам, которые они передают украинцам?",- заявил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности переговоров Зеленского с конгрессменами США.

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