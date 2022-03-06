Країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні, - Блінкен
Члени НАТО отримали дозвіл на відправку винищувачів до України. США вже розпочали переговори з Польщею щодо допомоги нашій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За словами Блінкена, сьогодні адміністрація президента США Джо Байдена розв'язує питання, щодо того, що вона може надати Польщі, аби країна передала Україні винищувачі.
"На це (на передачу винищувачів -ред.) дається зелене світло. Насправді ми зараз розмовляємо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити для задоволення їхніх потреб, якщо вони дійсно вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають" щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?”, - заявив Блінкен.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці переговорів Зеленського з конгресменами США.
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