Країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні, - Блінкен

За словами Блінкена, сьогодні адміністрація президента США Джо Байдена розв'язує питання, щодо того, що вона може надати Польщі, аби країна передала Україні винищувачі.

"На це (на передачу винищувачів -ред.) дається зелене світло. Насправді ми зараз розмовляємо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити для задоволення їхніх потреб, якщо вони дійсно вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають" щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?”, - заявив Блінкен.