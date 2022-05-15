Страны НАТО должны ускорить переход Украины на современное вооружение, - Трасс

Военная поддержка Украине от стран НАТО должна значительно увеличиться. ВСУ необходимо наступательное вооружение нового образца.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Путин должен столкнуться поражением в Украине, Россию нужно сдержать, и подобная агрессия никогда не должна повторяться. Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное вооружение НАТО", - отметила глава британского МИД после встречи глав дипломатических ведомств Альянса в Берлине. Она также подчеркнула, что сейчас Украина испытывает крайнюю необходимость в новой артиллерии и подготовке бойцов ВСУ к использованию современного вооружения.