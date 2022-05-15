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Страны НАТО должны ускорить переход Украины на современное вооружение, - Трасс

Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Военная поддержка Украине от стран НАТО должна значительно увеличиться. ВСУ необходимо наступательное вооружение нового образца.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Путин должен столкнуться поражением в Украине, Россию нужно сдержать, и подобная агрессия никогда не должна повторяться. Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное вооружение НАТО", - отметила глава британского МИД после встречи глав дипломатических ведомств Альянса в Берлине.

Она также подчеркнула, что сейчас Украина испытывает крайнюю необходимость в новой артиллерии и подготовке бойцов ВСУ к использованию современного вооружения.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок озвучила планы по предоставлению Украине тяжелой артиллерии. Ее планируют предоставить после обучения украинских военных.

Также мы писали, что американские аналитики прогнозируют, что новые артиллерийские системы, которые сегодня уже поставляются в Украину, изменят ход войны с Россией.

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