Бербок рассказала, когда Германия передаст тяжелую артиллерию Украине
Артиллерийские системы для Вооруженных сил Украины Германия запланировала передать сразу после обучения украинских военных. Эти планы министр иностранных дел Анналена Бербок озвучила после встречи с Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг дипломатов.
Глава немецкого МИД признала, что удовлетворить все потребности Украины самостоятельно Германия не сможет. Тем не менее, Берлин работает с партнерами по вооружению ВСУ.
"Мы не можем обеспечить на 100% то оружие, которое нужно... Мы говорили о том, что мы можем дать еще. Мы можем дать "Гепарды", но у нас нет снарядов. Поэтому мы сейчас пытаемся найти снаряды. Следующим шагом будут следующие танки, следующие гаубицы, мы будем предоставлять возможности для борьбы с дронами и наземными войсками", – заявила Бербок.
По ее словам, немецкие власти скоординировали свои усилия с Нидерландами. Поскольку Германия не смогла предоставить достаточное количество гаубиц, нидерландцы заполнили квоту. В свою очередь Германия взяла на себя обучение украинских военных, а оружие передадут ВСУ после их подготовки.
"Мы вскоре начнем подготовку украинских военных. Уже в эти дни. И мы сделаем все, чтобы вместе с Нидерландами предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали. Эти поставки будут завершены, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу же использовать", – добавила она.
К слову, немецкое посольство возобновило свою работу в Киеве в рамках визита Бербок в Украину.
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