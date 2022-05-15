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Країни НАТО повинні прискорити перехід України на сучасне озброєння, - Трасс

Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Військова підтримка України від країн НАТО має значно збільшитись. ВСУ потрібне наступальне озброєння нового зразка.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Путін має зіткнутися з поразкою в Україні, Росію треба стримати, і подібна агресія ніколи не має повторюватися. Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне озброєння НАТО", - наголосила глава британського МЗС після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні у неділю.

Вона також наголосила, що зараз Україна відчуває крайню необхідність у новій артилерії та підготовці бійців ЗСУ до використання сучасного озброєння.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок озвучила плани щодо надання Україні важкої артилерії. Її планують надати після навчання українських військових.

Також ми писали, що американські аналітики прогнозують, що нові артилерійські системи, які сьогодні вже постачаються в Україну, змінять хід війни з Росією.

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