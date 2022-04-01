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Страны МЭА выпустят дополнительные запасы нефти, чтобы смягчить последствия войны в Украине

Фото: цены на нефть резко снизились из-за готовности США открыть резервы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Международное энергетическое агентство (МЭА) после экстренного заседания 1 апреля объявило о выпуске на рынок дополнительных запасов нефти из стратегических резервов. Таким образом страны-участницы намерены смягчить удар, нанесенный вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

МЭА не раскрыло подробности объемов и сроков выпуска нефти на рынок из стратегических запасов. В агентстве заявили, что обнародуют детали в начале следующей недели.

Как отмечает издание, это пятый раз в истории МЭА, когда оно объявило о выпуске нефти из чрезвычайных запасов. Этот шаг агентства дополнит меры, объявленные накануне США по наполнению рынка нефтью на фоне отказа стран от поставок из России.

МЭА насчитывает 31 страну-участницу. Членами агентства являются США, Великобритания, Япония и Австралия.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о поставках на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода.

Отметим, 31 марта Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами в рублях.

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