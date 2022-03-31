ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден объявил о выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 31 марта 2022 22:09
Байден объявил о выпуске на рынок нефти из стратегических резервов США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объявил о поставках на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов страны в течение полугода. По его словам, к осени текущего года энергетические компании готовы увеличить нефтедобычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня я распорядился высвобождать 1 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев - это более 180 млн баррелей из стратегических резервов", - цитирует агентство Байдена.

По его словам, цены на энергоносители в мире и бензин в США растут из-за действий Путина. В результате на рынке недостаточно предложения нефти и поставки из стратегических запасов продолжатся до увеличения добычи.

В Офисе президента Украины назвали решение Байдена хорошей новостью. Как отметил глава ОП Андрей Ермак, такие действия США приближают нефтяное эмбарго и санкции против крупных российских банков, через которые идут деньги за энергоресурсы.

"Может выжить без России - скоро мы это увидим. А раз сможет, то будут и более жесткие санкции", - добавил Ермак.

Отметим, на фоне ожидания объявления Байдена о поставках на рынок нефти из стратегических запасов США, котировки на биржах пошли вниз.

Напомним, 31 марта Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами в рублях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Нефть Российская Федерация
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину