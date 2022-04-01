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Країни МЕА випустять додаткові запаси нафти, щоб пом'якшити наслідки війни в Україні

Фото: ціни на нафту різко знизилися через готовність США відкрити резерви (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) після екстреного засідання 1 квітня оголосило про випуск на ринок додаткових запасів нафти зі стратегічних резервів. Таким чином країни-учасниці мають намір пом'якшити удар, нанесений вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

МЕА не розкрило подробиці обсягів і термінів випуску нафти на ринок зі стратегічних запасів. В агентстві заявили, що оприлюднять деталі на початку наступного тижня.

Як зазначає видання, це вп'яте в історії МЕА, коли воно оголосило про випуск нафти з надзвичайних запасів. Цей крок агентства доповнить заходи, оголошені напередодні США щодо наповнення ринку нафтою на тлі відмови країн від постачання з Росії.

МЕА налічує 31 країну-учасницю. Членами агентства є США, Великобританія, Японія і Австралія.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про постачання на ринок 1 млн барелів нафти на добу протягом пів року.

Зазначимо, 31 Березня Путін підписав указ про розрахунки за газ з "недружніми" країнами в рублях.

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МЭАНафтаВійна Росії проти України