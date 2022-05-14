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Страны G7 призвали Китай соблюдать санкции и не помогать России в войне против Украины

Фото: главы МИД G7 призвали Китай соблюдать санкции против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел стран G7 призвали Китай соблюдать санкции против России. Главы МИД также потребовали от Пекина не помогать Москве в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы призываем не помогать России в ее агрессивной войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против России за ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в отдельном коммюнике саммита глав МИД G7.

Страны "Большой семерки" также потребовали от китайских властей не оправдывать действия России в Украине, и воздержаться от манипулирования информацией для легитимации развязной Москвой войны против Украины.

Напомним, 13-14 мая на балтийском курорте Вайссенхаус (Германия) прошла встреча глав МИД группы G7. На ней также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, в итоговом коммюнике саммита главы МИД стран G7 заявили о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине и усилить санкционное давление на Россию.

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G7КитайГерманияСанкции против РоссииВойна в Украине