Страны G7 призвали Китай соблюдать санкции и не помогать России в войне против Украины

Министры иностранных дел стран G7 призвали Китай соблюдать санкции против России. Главы МИД также потребовали от Пекина не помогать Москве в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы призываем не помогать России в ее агрессивной войне против Украины, не подрывать санкции, введенные против России за ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в отдельном коммюнике саммита глав МИД G7.

Страны "Большой семерки" также потребовали от китайских властей не оправдывать действия России в Украине, и воздержаться от манипулирования информацией для легитимации развязной Москвой войны против Украины.