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Країни G7 закликали Китай дотримуватися санкцій і не допомагати Росії у війні проти України

Фото: глави МЗС G7 закликали Китай дотримуватися санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ країн G7 закликали Китай дотримуватися санкцій проти Росії. Глави МЗС також вимагають від Пекіна не допомагати Москві у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми закликаємо не допомагати Росії в її агресивній війні проти України, не підривати санкції, введені проти Росії за її напад на суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в окремому комюніке саміту глав МЗС G7.

Країни "Великої Сімки" також зажадали від китайської влади не виправдовувати дії Росії в Україні, і утриматися від маніпулювання інформацією для легітимації розв'язною Москвою війни проти України.

Нагадаємо, 13-14 травня на балтійському курорті Вайссенхаус (Німеччина) пройшла зустріч глав МЗС групи G7. На ній також був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відзначимо, в підсумковому комюніке саміту глави МЗС країн G7 заявили про готовність продовжувати надавати військову допомогу Україні і посилити санкційний тиск на Росію.

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