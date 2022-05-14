Країни G7 закликали Китай дотримуватися санкцій і не допомагати Росії у війні проти України

Міністри закордонних справ країн G7 закликали Китай дотримуватися санкцій проти Росії. Глави МЗС також вимагають від Пекіна не допомагати Москві у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми закликаємо не допомагати Росії в її агресивній війні проти України, не підривати санкції, введені проти Росії за її напад на суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в окремому комюніке саміту глав МЗС G7.

Країни "Великої Сімки" також зажадали від китайської влади не виправдовувати дії Росії в Україні, і утриматися від маніпулювання інформацією для легітимації розв'язною Москвою війни проти України.