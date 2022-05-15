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Страны G7 поддержали инициативу передавать арестованные активы РФ Украине, - Кулеба

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Воскресенье 15 мая 2022 13:31
Страны G7 поддержали инициативу передавать арестованные активы РФ Украине, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Представители стран "Большой семерки" положительно относятся к идее передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

"О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства, речь идет о сотнях миллиардов евро", - рассказал глава украинского дипломатического ведомства.

Также он добавил, что страны G7 хотят присоединиться к процессу восстановления Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пораженных войной.

При этом они одобрительно отреагировали на идею президента Владимира Зеленского относительно "шефства" каждой страны над восстановлением отдельного региона.

"Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом", - резюмировал министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правовая база Европы усложняет использование арестованных активов РФ.

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