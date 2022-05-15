Россия должна взять на себя ответственность за войну с Украиной, - Бербок
Россия должна взять на себя ответственность за ущерб, причиненный войной, которую она развязала в Украине.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заключительной пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7 в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"РФ несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот массовый ущерб, который также огромен в самой России", - отметила Бербок.
Она также заявила, что правовая база Европы затрудняет использование арестованных активов РФ.
"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", - сказала Бэрбок.
Напомним, Бербок заявила о том, что Россия намеренно развязала "зерновую войну" в Украине.
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