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Россия должна взять на себя ответственность за войну с Украиной, - Бербок

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Воскресенье 15 мая 2022 01:27
Россия должна взять на себя ответственность за войну с Украиной, - Бербок Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Россия должна взять на себя ответственность за ущерб, причиненный войной, которую она развязала в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на заключительной пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7 в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"РФ несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот массовый ущерб, который также огромен в самой России", - отметила Бербок.

Она также заявила, что правовая база Европы затрудняет использование арестованных активов РФ.

"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", - сказала Бэрбок.

Напомним, Бербок заявила о том, что Россия намеренно развязала "зерновую войну" в Украине.

Мы также писали о том, что в G7 думают, как снять блокаду украинского зерна и начать экспорт.

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