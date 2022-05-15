Країни G7 підтримали ініціативу передавати заарештовані активи РФ Україні, - Кулеба
Представники країн "Великої сімки" позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
"Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться про сотні мільярдів євро", - розповів голова українського дипломатичного відомства.
Також він додав, що країни G7 хочуть долучитися до процесу відновлення України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.
При цьому вони схвально відреагували на ідею президента Володимира Зеленського щодо "шефства" кожної країни над відбудовою окремого регіону.
"Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином", - резюмував міністр.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що правова база Європи ускладнює використання заарештованих активів РФ.
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