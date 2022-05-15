ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Країни G7 підтримали ініціативу передавати заарештовані активи РФ Україні, - Кулеба

Новость на русском →
Неділя 15 травня 2022 13:31
Країни G7 підтримали ініціативу передавати заарештовані активи РФ Україні, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Представники країн "Великої сімки" позитивно ставляться до ідеї передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Про деталі не можу говорити, скажу єдине, що дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто заарештовувати, а й передавати Україні на відбудову нашої держави, йдеться про сотні мільярдів євро", - розповів голова українського дипломатичного відомства.

Також він додав, що країни G7 хочуть долучитися до процесу відновлення України, зокрема у реконструкції міст, об’єктів інфраструктури та регіонів, уражених війною.

При цьому вони схвально відреагували на ідею президента Володимира Зеленського щодо "шефства" кожної країни над відбудовою окремого регіону.

"Добре ця ідея заходить партнерам. Я думаю, що все буде добре, ми побудуємо цю роботу відповідним чином", - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що правова база Європи ускладнює використання заарештованих активів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС