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Страны G7 обвинили Россию в росте цен на продукты питания

Фото: страны G7 обвинили Россию в росте цен на продукты питания (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Представители стран "Большой семерки" выразили уверенность в том, что Россия является главным виновником надвигающегося продовольственного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послов G7 в Twitter.

"Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерна из Украины на мировые рынки. Рост мировых цен на продукты питания является прямым результатом действий России", - подчеркивают послы стран G7.

Также они отмечают, что сейчас глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой из-за действий Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон совместно с правительствами стран "Большой семерки" прорабатывают новый пакет санкций против РФ. Он должен сократить прибыль России на внешних рынках.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина вместе с союзниками по группе G7 готовит документ гарантий безопасности для нашей страны.

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Российская ФедерацияG7продовольственный кризисВойна России против Украины