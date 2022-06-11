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Зеленский о гарантиях безопасности: Украина уже готовит документ с союзниками по G7

Новина українською →
Сингапур, Суббота 11 июня 2022 13:09
Зеленский о гарантиях безопасности: Украина уже готовит документ с союзниками по G7 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина вместе с союзниками по группе G7 готовит документ гарантий безопасности для нашей страны. Эта работа уже идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-выступление президента Владимира Зеленского во время саммита по безопасности Shangri La Dialogue.

"Относительно гарантий безопасности для нашей страны, то сейчас мы готовим документ с нашими союзниками по группе G7, чтобы определить, как они могут помочь нашему народу жить без страха", - заявил Зеленский.

Напомним, недавно работу над гарантиями безопасности и шаги по вступлению страны в Европейский Союз президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также глава государства обсуждал гарантии безопасности и с британским премьером Борисом Джонсоном.

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