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Країни G7 звинуватили Росію у зростанні цін на продукти харчування

Фото: країни G7 звинуватили Росію у зростанні цін на продукти харчування (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представники країн "Великої сімки" висловили впевненість у тому, що Росія є головним винуватцем продовольчої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на послів G7 у Twitter.

"Росія блокує експорт мільйонів тонн зерна з України на світові ринки. Зростання світових цін на продукти харчування є прямим результатом дій Росії", - наголошують посли країн G7.

Також вони зазначають, що зараз глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою через дії Кремля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вашингтон спільно з урядами країн "Великої сімки" опрацьовують новий пакет санкцій проти РФ. Він має скоротити прибуток Росії на зовнішніх ринках.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна разом із союзниками групи G7 готує документ гарантій безпеки для нашої країни.

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Російська ФедераціяG7продовольственный кризисВійна Росії проти України