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США и страны G7 вместе работают над новыми санкциями против РФ, - Белый дом

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Вашингтон, Вторник 14 июня 2022 06:15
США и страны G7 вместе работают над новыми санкциями против РФ, - Белый дом США и страны G7 вместе работают над новыми санкциями (Фото: md.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Вашингтон совместно с правительствами стран "Большой семерки" прорабатывают новый пакет санкций против РФ. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wilson Center.

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - заявил Хоган.

Ранее сообщалось, что Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить на поддержку работы украинского правительства.

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