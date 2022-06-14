США и страны G7 вместе работают над новыми санкциями против РФ, - Белый дом

США и страны G7 вместе работают над новыми санкциями (Фото: md.usembassy.gov)

Вашингтон совместно с правительствами стран "Большой семерки" прорабатывают новый пакет санкций против РФ. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wilson Center.

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - заявил Хоган.