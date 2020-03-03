Країни G7 готові прийняти заходи для захисту економіки від коронавіруса

Фото: долари (Віталій Носач, РБК-Україна)

Для протидії економічного спаду використовують усі інструменти

Країни G7 готові зробити всі можливі кроки для захисту світової економіки від впливу коронавірусу. Про це йдеться в заяві міністрів фінансів G7 і глав центральних банків.

Як наголошується в заяві, керівники фінансових органів уважно стежать за поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) та її впливом на ринки та економічні умови.

"Враховуючи потенційний вплив COVID-19 на глобальне зростання, ми підтверджуємо нашу прихильність використання всіх відповідних інструментів політики для досягнення сильного, стійкого зростання та захисту від ризиків, пов'язаних зі зниженням", - йдеться в заяві.

Міністри фінансів країн G7 також готові прийняти фінансові заходи для надання допомоги у протидії вірусу і підтримки економіки. "Центральні банки G7 будуть продовжувати виконувати свої мандати, підтримуючи тим самим стабільність цін і економічне зростання при збереженні стійкості фінансової системи", - йдеться в заяві.

Керівники фінансових органів вітають той факт, що Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші міжнародні фінансові інститути готові допомогти країнам-членам у подоланні людських трагедій і економічних проблем, пов'язаних з COVID-19, в максимально можливій мірі використовуючи наявні у них інструменти.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.