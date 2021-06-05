Страны G7 договорились ввести глобальный налог для крупных корпораций

Отмечается, что глобальный налог поможет "выжать больше денег" из транснациональных компаний, и уменьшит их стимул переводить прибыль в оффшорные гавани с низким налогообложением.

"Сотни миллиардов долларов могут поступить в казну правительств, оставшихся без денег из-за пандемии COVID-19, после того как группа стран G7 с развитой экономикой согласилась поддержать минимальную глобальную ставку корпоративного налога в размере не менее 15%", - говорится в сообщении.

В Facebook заявили, что ожидают, что компании придется платить больше налогов в большем количестве стран в результате сделки, которая была достигнута после восьми лет переговоров.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что значительное, беспрецедентное обязательство положит конец тому, что она назвала "гонкой на дно" в области глобального налогообложения.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что соглашение является "плохой новостью для налоговых убежищ по всему миру".

Министры также договорились двигаться в направлении того, чтобы заставить компании декларировать свое воздействие на окружающую среду более стандартным образом, чтобы инвесторам было легче решить, финансировать ли их, что является ключевой целью для Великобритании.