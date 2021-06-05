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Країни G7 домовилися ввести глобальний податок для великих корпорацій

Автор: РБК-Україна

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися про мінімальний глобальний корпоративний податок для великих корпорацій таких, як Google, Apple і Amazon. Глобальний податок був затверджений у розмірі не менше 15%.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що глобальний податок допоможе "вичавити більше грошей" з транснаціональних компаній, і зменшить їх стимул переводити прибуток в офшорні гавані з низьким оподаткуванням.

"Сотні мільярдів доларів можуть надійти в казну урядів, що залишилися без грошей через пандемію COVID-19, після того, як група країн G7 з розвиненою економікою погодилася підтримати мінімальну глобальну ставку корпоративного податку в розмірі не менше 15%",- йдеться в повідомленні.

У Facebook заявили, що очікують, що компанії доведеться платити більше податків в більшій кількості країн в результаті угоди, яка була досягнута після восьми років переговорів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що значне, безпрецедентне зобов'язання покладе край тому, що вона назвала "перегонами на дно" в області глобального оподаткування.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц сказав, що угода є "поганою новиною для податкових притулків по всьому світу".

Міністри також домовилися рухатися в напрямку того, щоб змусити компанії декларувати свій вплив на навколишнє середовище більш стандартним чином, щоб інвесторам було легше вирішити, чи фінансувати їх, що є ключовою метою для Великобританії.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла закон про так званий "податок на Google". Документ вводить європейські норми і зобов'язує міжнародні інтернет-компанії платити 20% податку на додану вартість (ПДВ) в Україні.

При цьому у Верховній Раді запевняти, що цей закон не вплине на звичайних користувачів.

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