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Страны G7 договорились создать альянс для предотвращения глобального голода

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 06:10
Страны G7 договорились создать альянс для предотвращения глобального голода Фото: Страны G7 договорились создать альянс для предотвращения глобального голода (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министры развития стран G7 договорились о создании альянса. Он должен обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Альянс должен организовать как финансирование, так и сотрудничество государств в обеспечении населения мира. Отмечается, что сейчас это под угрозой, в частности, из-за войны России против Украины.

18 мая на встрече в Берлине министр развития Германии Свенья Шульце призвала G7 приложить совместные усилия для борьбы с голодом, который может наступить в результате войны в Украине, и предложила новый альянс по глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, по оценкам ООН, из-за войны в Украине застряли около 25 млн тонн зерна, что уже спровоцировало глобальный рост цен.

Президент Владимир Зеленский уверен, что чем быстрее удастся освободить всю Украину от российских войск, тем быстрее исчезнет угроза голода в бедных странах.

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