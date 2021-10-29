Страны G20 выступили за вакцинацию 70% населения мира к середине 2022 года
Министры финансов и здравоохранения "Большой двадцатки" (G20) обсудили на саммите в Риме борьбу с пандемией коронавируса. Они выступили за то, чтобы к середине 2022 года вакцинировать 70% населения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
"Чтобы помочь продвинуться в глобальных целей вакцинировать не менее 40% населения мира до конца 2021 года и 70% до середины 2022 года, мы предлагаем шаги, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских продуктов", - говорится в итоговом заявлении министров.
Страны G20 договорились создать совместную целевую группу по финансам и здравоохранению, которая будет нацелена на расширение глобального сотрудничества по вопросам, связанным с преодолением пандемии.
Напомним, до этого лидеры G20 выступили за сокращение сроков разработки вакцин от коронавируса до 100 дней.