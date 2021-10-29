Лидеры G20 выступают за сокращение сроков разработки вакцин до 100 дней
Страны "Большой двадцатки" (G20) хотят приложить усилия по сокращению сроков разработки вакцин. Планируется сократить время от года до 100 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В частности, речь также идет о разработке лекарств и средств для тестирований болезней.
"Мы будем поддерживать науку, чтобы сократить цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических средств и средств диагностики с 300 до 100 дней", - говорится в сообщении.
Известно, что соответствующий проект лидеры G20 должны рассмотреть на саммите, который состоится на выходных в Риме.
"Финансирование и разработка вакцин иногда занимала более 10 лет, но пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный всплеск исследований, испытаний и нормативных процедур, которые позволили получить вакцины менее чем за год", - указано в сообщении.