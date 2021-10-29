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Лидеры G20 выступают за сокращение сроков разработки вакцин до 100 дней

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Пятница 29 октября 2021 14:06
Лидеры G20 выступают за сокращение сроков разработки вакцин до 100 дней Фото: лидеры G20 выступают за сокращение сроков разработки вакцин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Страны "Большой двадцатки" (G20) хотят приложить усилия по сокращению сроков разработки вакцин. Планируется сократить время от года до 100 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, речь также идет о разработке лекарств и средств для тестирований болезней.

"Мы будем поддерживать науку, чтобы сократить цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических средств и средств диагностики с 300 до 100 дней", - говорится в сообщении.

Известно, что соответствующий проект лидеры G20 должны рассмотреть на саммите, который состоится на выходных в Риме.

"Финансирование и разработка вакцин иногда занимала более 10 лет, но пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный всплеск исследований, испытаний и нормативных процедур, которые позволили получить вакцины менее чем за год", - указано в сообщении.

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G20 Вакцина
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