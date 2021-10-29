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Країни G20 виступили за вакцинацію 70% населення світу до середини 2022 року

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Рим, П'ятниця 29 жовтня 2021 16:36
Країни G20 виступили за вакцинацію 70% населення світу до середини 2022 року Фото: країни G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри фінансів та охорони здоров'я "Великої двадцятки" (G20) обговорили на саміті у Римі боротьбу з пандемією коронавірусу. Вони виступили за те, щоб до середини 2022 року вакцинувати 70% населення світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Щоб допомогти просунутися до глобальних цілей вакцинувати не менш ніж 40% населення світу до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року, ми пропонуємо кроки, щоб допомогти збільшити постачання вакцин та основних медичних продуктів", - йдеться у підсумковій заяві міністрів.

Країни G20 домовилися створити Спільну цільову групу з фінансів та охорони здоров'я, яка буде націлена на розширення глобальної співпраці щодо питань, пов'язаних з подоланням пандемії.

Нагадаємо, до цього лідери G20 виступили за скорочення термінів розробки вакцин від коронавірусу до 100 днів.

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G20 Коронавірус Вакцинація
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