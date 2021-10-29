Країни G20 виступили за вакцинацію 70% населення світу до середини 2022 року
Міністри фінансів та охорони здоров'я "Великої двадцятки" (G20) обговорили на саміті у Римі боротьбу з пандемією коронавірусу. Вони виступили за те, щоб до середини 2022 року вакцинувати 70% населення світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Щоб допомогти просунутися до глобальних цілей вакцинувати не менш ніж 40% населення світу до кінця 2021 року та 70% до середини 2022 року, ми пропонуємо кроки, щоб допомогти збільшити постачання вакцин та основних медичних продуктів", - йдеться у підсумковій заяві міністрів.
Країни G20 домовилися створити Спільну цільову групу з фінансів та охорони здоров'я, яка буде націлена на розширення глобальної співпраці щодо питань, пов'язаних з подоланням пандемії.
Нагадаємо, до цього лідери G20 виступили за скорочення термінів розробки вакцин від коронавірусу до 100 днів.