Країни Євросоюзу відклали старт переговорів про членство з Албанією і Македонією

Глави МЗС країн ЄС відклали початок переговорів до літа 2019 року

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу (ЄС) відклали початок переговорів про вступ до ЄС з Албанією і Македонією до літа 2019 року через спротив Франції, Нідерландів і Данії. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Так, три країни ЄС наполягають на реформи, перш ніж переходити до подальших кроків на шляху до членства в ЄС.

Крім того, за даними одного з дипломатів, Нідерланди наполягають, що для початку переговорів про членство в ЄС зміни назви недостатньо. Дипломат уточнив, що країни повинні відповідати двом базовим критеріям верховенства права та адміністративній спроможності для початку переговорів.

Зазначається, що початок переговорів може розпочатися до червня 2019 року.

Нагадаємо, 17 червня Греці і Македонія підписали угоду про зміну назви країни, яке має припинити 27-річний спір з цього приводу.

Відзначимо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що ЄС не готовий до подальшого розширення за рахунок Балкан.