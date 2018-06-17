Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония

Соглашение должны одобрить парламенты стран

Греция и Македония сегодня, 17 июня, подписала историческое соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Соглашение было подписано министрами иностранных дел Греции и бывшей югославской республики Македония в присутствии премьер-министров Ципраса и Заева, сообщает Reuters.

Так, Заев в своем Twitter написал, что гордится подписанием соглашения.

"Мы гордимся этим соглашением. Мы гордимся, что объединились и решили спор, который разделял нас, и выбрали решение, которое объединяет нас", - заявил он.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот.



Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) June 17, 2018

Соглашение должны одобрить парламенты стран, отмечает агентство. Документ открывает путь бывшей югославской республике ко вступлению в ЕС и НАТО.

Согласно информации Radio Svobodna Evropa, соглашение было подписано на греческой стороне в регионе Преспес на границе Греции, Македонии и Албании.

Как сообщается, на церемонии также присутствовали еврокомиссар Йоханнес Хан, глава европейской дипломатии Федерика Могерини и заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло.

Отметим, договор должен пройти одобрение в парламентах обоих стран и будет поставлен на референдум в Македонии. Президент страны уже пообещал наложить на него вето.

Напомним, ранее сообщалось, что Македония подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны 17 июня 2018 года.

Спор между Грецией Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония. В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македония.

12 июня власти Македонии и Греции договорились об изменении названия Республика Македония.