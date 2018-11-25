Країни Євросоюзу схвалили угоду про Brexit

Угоду було схвалено одноголосно
Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що на саміті країн Європейського союзу (ЄС), який проходив у Брюсселі сьогодні, 24 листопада, було схвалено угоду про вихід Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у Twitter.
Як повідомляється, угода щодо Brexit була схвалена одноголосно.
"27 держав ЄС схвалили угоду про вихід (Британії з ЄС, - ред.) та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Об'єднаним Королівством", - написав Туск.
Зазначається, що після схвалення угоди про Brexit лідери країн ЄС зустрінуться з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, щоб повідомити про своє рішення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Британії з Європейського Союзу (Brexit) є великою трагедією.
Раніше РБК-Україна писало, що Європейський Союз та Британія погодили проект декларації про відносини після Brexit.
Зазначимо, що для закінчення виходу Британії з Європейского Союзу (Brexit) угоду повинні ухвалити Європарламент, парламенти всіх держав ЄС та британський парламент.