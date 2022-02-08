Страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT, - Bloomberg

Страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину. Согласование пакета санкций ведется в строгой секретности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки.

По данным Bloomberg, в координации санкций с США наиболее активное участие принимают Германия, Италия и Франция. При этом обсуждение ведется в строгом секрете, чтобы Россия раньше времени не узнала детали. Однако из-за того, что подробности плана неизвестны, к санкциям не могут полноценно подготовиться и некоторые страны ЕС.

Со ссылкой на осведомленных источников Bloomberg отмечает, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.