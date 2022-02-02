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МВФ готов поддержать страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT

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Среда 02 февраля 2022 19:17
МВФ готов поддержать страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT Фото: директор МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT. Речь идет о возможных санкциях в случае обострения российско-украинского конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против России на случай вторжения в Украину неизбежно затронут функционирование финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 млрд долларов", - отметила она.

В то же время она надеется на дипломатическое решение конфликта.

Напомним, отключение России от SWIFT обсуждается в рамках санкций за возможно вторжение в Украину, в Евросоюзе даже запросили у банков план действий в ответ на такой сценарий.

По данным The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность санкций против крупнейших банков России, но не отключение от SWIFT.

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