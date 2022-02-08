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Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, - Bloomberg

Автор: Олександр Мороз

Країни-учасниці Європейського союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну. Узгодження пакету санкцій ведеться в суворій секретності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що США пропонували включити відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор і російські банки.

За даними Bloomberg, в координації санкцій з США найбільш активну участь беруть Німеччина, Італія і Франція. При цьому обговорення ведеться в строгому секреті, щоб Росія завчасно не дізналася деталі. Однак через те, що подробиці плану невідомі, до санкцій не можуть повноцінно підготуватися і деякі країни ЄС.

З посиланням на обізнаних джерел Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT неприпустимо.

Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що США звужують свої цілі щодо економічних санкцій проти Росії і вже не розглядають відключення від SWIFT.

Хоча в МВФ вже заявили, що готові підтримати країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT.

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