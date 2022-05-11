UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь возглавила Форум ОБСЕ. Участие в нем приняли почти все страны ЕС, - журналист

Фото: страны ЕС, кроме Эстонии, приняли участие в форуме ОБСЕ во время председательства Беларуси (flickr.com/rossamagnolia)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Европейского союза, кроме Эстонии, приняли участие во встрече на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Сегодня форум находится под председательством Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Рикарда Йозвяка.

"4 месяца Беларусь будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, несмотря на то, что в Украине ее называют "соагрессором". Все страны ЕС, кроме Эстонии, сегодня приняли участие во встрече на этом форуме под председательством Минска онлайн или лично, несмотря на то, что Украина просила их не делать этого", - пишет журналист.

Что такое Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Форум работает над повышением безопасности, а также стабильности в военной сфере Европы.

Его задачей является содействие соблюдению мер по укреплению доверия и безопасности с целью регулирования обмена между странами военной информацией и проведения взаимных проверок.

Форум также разрабатывает нормы по борьбе с распространением незаконного вооружения и оружия массового уничтожения.

Сегодня Беларусь является председательствующей в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Ее председательство продлится до августа текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕУкраинаБеларусь