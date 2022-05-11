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Білорусь очолила Форум ОБСЄ. Участь у ньому взяли майже всі країни ЄС, – журналіст

Фото: країни ЄС, окрім Естонії, взяли участь у форумі ОБСЄ під час головування Білорусі (flickr.com/rossamagnolia)
Автор: Сергій Пишкін

Країни Європейського союзу, окрім Естонії, взяли участь у зустрічі на Форумі ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки. Сьогодні форум перебуває під головуванням Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста Рікарда Йозвяка.

"4 місяці Білорусь головуватиме на Форумі ОБСЄ зі співпраці в галузі безпеки, попри те, що в Україні її називають "співагресором". Усі країни ЄС, окрім Естонії, сьогодні взяли участь у зустрічі на цьому форумі під головуванням Мінська онлайн чи особисто, попри те, що Україна просила їх не робити цього", - пише журналіст.

Що таке Форум ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки

Форум працює над підвищенням безпеки, а також стабільності у військовій сфері Європи.

Його завданням є сприяння дотриманню заходів зі зміцнення довіри та безпеки з метою регулювання обміну між країнами військовою інформацією та проведення взаємних перевірок.

Форум також розробляє норми щодо боротьби з поширенням незаконного озброєння та зброї масового знищення.

Сьогодні Білорусь є головуючою у Форумі ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки. Її головування триватиме до серпня поточного року.

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