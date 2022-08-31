Страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз для россиян, - Сийярто

Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в Facebook.
По его словам, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.
Министр добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими странами-членами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз Россией.
Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.
Перед встречей министров иностранных дел стран ЕС глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал найти общий язык на дебатах по запрету на выдачу виз для россиян.
Напомним, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.
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