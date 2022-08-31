UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз для россиян, - Сийярто

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в Facebook.

По его словам, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Министр добавил, что Венгрия, наряду с некоторыми другими странами-членами ЕС, выступает против запрета на выдачу виз Россией.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Перед встречей министров иностранных дел стран ЕС глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал найти общий язык на дебатах по запрету на выдачу виз для россиян.

Напомним, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВенгрияСанкции против РоссииВизовый режимВойна России против Украины