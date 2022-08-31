Боррель призвал ЕС найти общий язык на дебатах по запрету на выдачу виз для россиян

ЕС должен быть единый для согласования запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по прибытию на встречу министров иностранных дел стран ЕС, сообщает РБК-Украина .

"Нам придется достичь соглашения и принять политическое решение. Я буду работать на единство. Мы не можем позволить себе выглядеть разобщенными в таком важном деле, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Напомним, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

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