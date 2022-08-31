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Країни ЄС не змогли узгодити повну заборону на видачу віз для росіян, - Сійярто

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз призупинить дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз.

Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення в Facebook.

За його словами, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

Міністр додав, що Угорщина, поряд з деякими іншими країнами-членами ЄС, виступає проти заборони на видачу віз Росією.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав знайти спільну мову на дебатах щодо заборони на видачу віз для росіян.

Нагадавши, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

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