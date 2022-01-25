Страны ЕС расходятся во мнениях, что считать вторжением РФ в Украину, - Bloomberg

Страны-участницы Евросоюза на сегодня пытаются решить, какие конкретные действия России, помимо вторжения в Украину, должны повлечь новые санкции. Однако переговоры осложняет то, что они расходятся во мнениях, что вообще можно считать вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, такие разногласия осложняют попытки Запада выступить единым фронтом для сдерживания России от вторжения в Украину. Брюссель и США обсуждают, как реагировать на дезинформацию, кибератаки, ограничения поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Украины Владимира Зеленского или НБУ.

"Но страны расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на различные сценарии, даже спорят, что именно будет считаться вторжением", - пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что европейские страны придерживаются разных взглядов на то, какие политические, экономические или финансовые санкции должны быть наложены на Россию в случае вторжения в Украину.