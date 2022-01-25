Санкции на 50 миллиардов. США предлагают ограничить сырьевой экспорт России, - BILD

Соединенные Штаты Америки предлагают ввести жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. В частности, речь идет о существенном ограничении российского сырьевого экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

По данным BILD, госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять западным союзникам, какую цену придется заплатить российскому президенту Владимиру Путину, если он нападет на Украину.

"США и Запад хотят атаковать роль России как крупнейшего в мире поставщика сырья", - пишет издание.

Также сообщается, что во время визита Блинкена в Берлине был представлен санкционный план. В частности, предлагается перекрыть российские торговые пути по всему миру, заблокировать поставки сырья из России, а также резко сократить персонал российских посольств в западных странах.

BILD отмечает, что ожидаемый экономический ущерб России от этих санкций составит 50 млрд долларов.