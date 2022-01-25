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Країни ЄС розходяться в думках, що вважати вторгненням РФ в Україну, - Bloomberg

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Брюссель, Вівторок 25 січня 2022 17:51
Країни ЄС розходяться в думках, що вважати вторгненням РФ в Україну, - Bloomberg Фото: ЄС не може домовитися, що вважати вторгненням РФ в Україну (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Країни-учасниці Євросоюзу на сьогодні намагаються вирішити, які конкретні дії Росії, крім вторгнення в Україну, повинні спричинити нові санкції. Однак переговори ускладнює те, що вони розходяться в думках, що взагалі можна вважати вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, такі розбіжності ускладнюють спроби Заходу виступити єдиним фронтом для стримування Росії від вторгнення в Україну. Брюссель і США обговорюють, як реагувати на дезінформацію, кібератаки, обмеження поставок газу або спроби дестабілізувати уряд президента України Володимира Зеленського або НБУ.

"Але країни розходяться в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, навіть сперечаються, що саме буде вважатися вторгненням", - пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що європейські країни дотримуються різних поглядів на те, які політичні, економічні або фінансові санкції повинні бути накладені на Росію в разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії.

За даними німецької газети BILD, економічний збиток від таких санкцій може оцінюватися в 50 млрд доларів.

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