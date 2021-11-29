Страны ЕС призвали Великобританию создать легальные маршруты для мигрантов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил в воскресенье, 28 ноября, после встречи в Кале, что страны договорились ужесточить борьбу с контрабандой людей через Ла-Манш. Он опубликовал документ по итогам встречи.

По его словам, страны ЕС призвали Великобританию создать легальные миграционные маршруты. Также в заявлении говорится, что британским властям следует препятствовать незаконному трудоустройству таких лиц.

Также Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex по итогам встречи в Кале согласилось с 1 декабря предоставить самолет для наблюдения за ситуацией на северном побережье Франции. Дарманен сообщил, что на совещании обсуждалось использование дронов и пограничников Frontex для пресечения деятельности группировок, занимающихся незаконной перевозкой людей в Северной и Западной Европе.

Представители Великобритании не принимали участия в совещании. Однако глава МВД Франции выразил готовность к разговору со своей британской коллегой Прити Пател.

"Мы хотим сотрудничать с Великобританией, она является нашим союзником", - сказал он.

При этом Дарманен добавил, что Франция не станет заложником внутренней политики Лондона.