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Рыбаки Франции заблокируют порты и тоннель под Ла-Маншем

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Четверг 25 ноября 2021 20:09
Рыбаки Франции заблокируют порты и тоннель под Ла-Маншем Фото: Рыбаки Франции заблокируют порты и тоннель под Ла-Маншем (flickr.com/55229469@N07)
Автор: Валерия Полищук

Французские рыбаки собираются блокировать северные порты и туннель под Ла-Маншем в знак протеста. Акция будет проводиться в связи с тем, что Великобритания не предоставляет лицензии на рыболовство некоторым французским суднам после Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Президент Национального комитета Франции по рыболовству и аквакультуре Жерар Ромити объявил, что рыбаки будут использовать фургоны для блокирования трех французских портов и грузовиков, следующих через туннель в пятницу.

"Наша завтрашняя мобилизация - это демонстрация наших возможностей мобилизоваться перед лицом провокационного, высокомерного и пренебрежительного отношения британского правительства", - заявил он.

Завтра рыбаки на несколько часов заблокируют порты Кале, Сен-Мало и Уйстрем, а также автостраду, ведущую к туннелю, предназначенному для перевозки товаров.

Министерство рыболовства Франции заявило, что французские суда получили "более 960 лицензий" на ловлю рыбы в водах Великобритании и вокруг Нормандских островов, но более 150 еще не выданы.

Напомним, ранее Франция пригрозила санкциями в отношении Британии, если Лондон не начнет выполнять договоренности по рыболовным лицензиям.

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