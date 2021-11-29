Країни ЄС закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів

Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Франція закликали Великобританію створити легальні маршрути для мігрантів, які через Ла-Манш намагаються потрапити до Великобританії. Відповідну заяву зробили представники європейських країн на нараді з питань міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив у неділю, 28 листопада, після зустрічі в Кале, що країни домовилися посилити боротьбу з контрабандою людей через Ла-Манш. Він опублікував документ за підсумками зустрічі.
За його словами, країни ЄС закликали Великобританію створити легальні міграційні маршрути. Також у заяві йдеться, що британській владі слід перешкоджати незаконному працевлаштуванню таких осіб.
Також Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex за підсумками зустрічі в Кале погодилося з 1 грудня надати літак для спостереження за ситуацією на північному узбережжі Франції. Дарманен повідомив, що на нараді обговорювалося використання дронів і прикордонників Frontex для припинення діяльності угруповань, що займаються незаконним перевезенням людей в Північній і Західній Європі.
Представники Великобританії не брали участі в нараді. Однак глава МВС Франції висловив готовність до розмови зі своєю британською колегою Пріті Пател.
"Ми хочемо співпрацювати з Великобританією, вона є нашим союзником", - сказав він.
При цьому Дарманен додав, що Франція не стане заручником внутрішньої політики Лондона.
Нагадаємо, раніше Джонсон закликав країни Євросозу і Францію зупинити потік мігрантів. Заява була зроблена після того, як 27 мігрантів загинули.