Джонсон призвал Францию и ЕС остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Евросоюза и Францию остановить поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Его заявление прозвучало после смертей 27 беженцев, которые пытались добраться до Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В четверг он написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. В письме он призвал к более тесному сотрудничеству с Парижем и Брюсселем в отношении возвращения мигрантов, которые совершают морское путешествие.
"ЕС имеет соглашения о реадмиссии со странами, включая Беларусь и Российскую Федерацию; Я надеюсь, что такое соглашение может быть быстро достигнуто и с Соединенным Королевством ", - написал Джонсон.
Также Джонсон призвал Макрона заключить двустороннее соглашение, чтобы все нелегальные мигранты, пересекающие Ла-Манш, могли быть возвращены.
"Это будет иметь немедленный эффект и значительно сократит, если не прекратит, количество пересечений, спасая жизни за счет фундаментального нарушения бизнес-модели преступных группировок", - отметил Джонсон.