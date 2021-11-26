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Джонсон призвал Францию и ЕС остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш

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Великобритания, Пятница 26 ноября 2021 06:36
Джонсон призвал Францию и ЕС остановить мигрантов, пересекающих Ла-Манш Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобитании (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Евросоюза и Францию остановить поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Его заявление прозвучало после смертей 27 беженцев, которые пытались добраться до Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В четверг он написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. В письме он призвал к более тесному сотрудничеству с Парижем и Брюсселем в отношении возвращения мигрантов, которые совершают морское путешествие.

"ЕС имеет соглашения о реадмиссии со странами, включая Беларусь и Российскую Федерацию; Я надеюсь, что такое соглашение может быть быстро достигнуто и с Соединенным Королевством ", - написал Джонсон.

Также Джонсон призвал Макрона заключить двустороннее соглашение, чтобы все нелегальные мигранты, пересекающие Ла-Манш, могли быть возвращены.

"Это будет иметь немедленный эффект и значительно сократит, если не прекратит, количество пересечений, спасая жизни за счет фундаментального нарушения бизнес-модели преступных группировок", - отметил Джонсон.

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