Страны ЕС призвали Иран отменить решение по урану

Страны Европейского союза призвали Иран отменить решение по наращиванию запасов обогащенного урана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что дипломатические лидеры Европейского союза, Франции, Великобритании и Германии обеспокоены действиями Ирана касательно отмены решения об ограничении запаса урана, которое было прописано в ядерной сделке 2015 года.

"Мы призываем Иран свернуть этот шаг и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку", - говорится в совместном заявлении, которое подписали глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини, а также Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Джереми Хант.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условий ядерной сделки. В частности, он выразил недовольство тем, что Тегеран превысил лимит запаса обогащенного урана.

Кроме того, 1 июля стало известно, что Иран превысил лимит, разрешенный ядерным соглашением 2015 года. В то же время в Министерстов иностранных дел Ирана заявили, что шаги по наращиванию запасов остаются "обратимыми".