Иран превысил разрешенный ядерной сделкой лимит запасов урана

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Иран утверждает, что его ядерная программа является ответом на "недостойную" помощь в торговле

Иран превысил разрешенный ядерным соглашением 2015 года лимит запасов урана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации пресс-секретаря МИД Ирана Аббаса Мусави, Тегеран превысил соответствующий лимит в 300 кг гексафторида урана, однако уточнил, что шаги по уменьшению обязательств ядерной сделки 2015 года остаются "обратимыми".

"Наши инспекторы находятся на местах, и они будут сообщать в штаб-квартиру, как только будут подтверждены запасы низкообогащенного урана", - сказал представитель МАГАТЭ.

Добавим, что после переговоров в пятницу в Вене, Иран заявил, что европейские страны слишком мало предлагают помощи в торговле, для того чтобы убедить его придерживаться лимита.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее вывел Вашингтон с многосторонней ядерной сделки с Ираном, таким образом ограничив ядерную программу Тегерана, чтобы он не смог получить ядерное оружие. Обвинив Иран в нарушениях программы, Трамп наложил на Тегеран уже несколько пакетов санкций США.

Напомним, представители пяти стран-членов ядерного соглашения с Ираном предупредили Тегеран о необходимости придерживаться условий этого документа. Стороны договора предупредили представителя Ирана, что он должен вернуться к исполнению своих зобов'язань в рамках соглашения, которое уже несколько раз было возбуждено. Как известно, ранее Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома.

Как сообщало РБК-Украина, Иран недавно заявил, что намерен ускорить процесс обогащения урана после 27 июня, когда истекает срок ультиматума об исполнения обязательтв по ядерной сделке.