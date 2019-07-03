Країни ЄС закликали Іран скасувати рішення щодо урану

Країни Європейського союзу закликали Іран скасувати рішення щодо нарощування запасів збагаченого урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що дипломатичні лідери Європейського союзу, Франції, Великобританії та Німеччини стурбовані діями Ірану щодо скасування рішення про обмеження запасу урану, яке було прописано в ядерній угоді 2015 року.

"Ми закликаємо Іран згорнути цей крок і утримуватися від подальших заходів, що підривають ядерну угоду", - йдеться в спільній заяві, яку підписали голова дипломатичного відомства ЄС Федеріка Могерини, а також Жан-Ів Ле Дріан, Хайко Маас і Джеремі Хант.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Іран за порушення умов ядерної угоди. Зокрема, він висловив невдоволення тим, що Тегеран перевищив ліміт запасу збагаченого урану.

Крім того, 1 липня стало відомо, що Іран перевищив ліміт, дозволений ядерних угодою 2015 року. У той же час в Министерстов закордонних справ Ірану заявили, що кроки щодо нарощування запасів залишаються "оборотними".