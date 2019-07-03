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Країни ЄС закликали Іран скасувати рішення щодо урану

Новини » Політика    03.07.2019 - 11:59
Країни ЄС закликали Іран скасувати рішення щодо урану
Ілюстративне фото (flickr.com/Campus France)

Дипломатичні лідери ЄС стурбовані діями Ірану щодо скасування рішення про обмеження запасу урану

Країни Європейського союзу закликали Іран скасувати рішення щодо нарощування запасів збагаченого урану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що дипломатичні лідери Європейського союзу, Франції, Великобританії та Німеччини стурбовані діями Ірану щодо скасування рішення про обмеження запасу урану, яке було прописано в ядерній угоді 2015 року.

"Ми закликаємо Іран згорнути цей крок і утримуватися від подальших заходів, що підривають ядерну угоду", - йдеться в спільній заяві, яку підписали голова дипломатичного відомства ЄС Федеріка Могерини, а також Жан-Ів Ле Дріан, Хайко Маас і Джеремі Хант.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Іран за порушення умов ядерної угоди. Зокрема, він висловив невдоволення тим, що Тегеран перевищив ліміт запасу збагаченого урану.

Крім того, 1 липня стало відомо, що Іран перевищив ліміт, дозволений ядерних угодою 2015 року. У той же час в Министерстов закордонних справ Ірану заявили, що кроки щодо нарощування запасів залишаються "оборотними".

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