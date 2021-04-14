Страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов, - Reuters
Страны Европейского Союза 14 апреля официально договорились о введении COVID-паспортов (или сертификатов вакцинации) для путешествий. Это станет шагом к восстановлению туризма этим летом.
Об этом Reuters сообщили два дипломатических источника.
Сертификаты позволят вакцинированным, тем, кто выздоровел от COVID-19, или людям с отрицательными результатами тестов на коронавирус, легче путешествовать в пределах ЕС, где ограничения передвижения действуют уже более года.
27 стран-членов ЕС приняли на себя обязательства подготовиться к запуску сертификатов до лета 2021 года, говорится в документе, принятом представителями стран.
Европарламент еще должен дать согласие на это предложение и согласовать собственную позицию относительно этих паспортов позднее в этом месяце. Окончательные переговоры между законодателями, представителями стран и исполнительным органом ЕС, как ожидается, начнутся в мае.
Соглашение государств-членов ЕС включает положение против дискриминации в отношении тех, кто не может или не желает вакцинироваться. Поэтому вместо вакцинации таким людям можно будет делать тесты на коронавирус.
Хотя государства-члены планируют признавать только одобренные в ЕС вакцины, отдельные страны могут также выдавать сертификаты, что включают российскую вакцину Sputnik или китайскую вакцину Sinovac, которые разрешены только на их территории.
Другие страны ЕС самостоятельно будут решать, принимать ли сертификат с вакциной, не одобренной регуляторными органами блока.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал разработать в Украине систему паспортов вакцинации от коронавируса.
С таким заявлением Зеленский выступил на фоне намерений по внедрению паспортов вакцинации в Европе и других странах. Так, в ЕС паспорт вакцинации хотят запустить уже в июне 2021 года.
Однако вводить такие паспорта планируют не все. Например, в США исключили возможность внедрения COVID-паспортов.