Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации" . Ведь разработка таких документов идет во многих странах Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки.

Такое заявление Зеленский сделал на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезней.

"Эти" паспорта "уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей" паспортизации ", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. По его словам, это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.